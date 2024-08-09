Наварро обыграла Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Торонто

Сегодня, 22:36
Американка Эмма Наварро обыграла украинку Марту Костюк в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Торонто — 7:5, 7:5.
Матч длился 1 час 47 минут. 15-я ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в Канаде.
За выход в полуфинал Наварро встретится с соотечественницей Тэйлор Таунсенд.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Эмма Наварро (США, 8) — Марта Костюк (Украина, 11) — 7:5, 7:5