Наварро обыграла Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Торонто

Американка Эмма Наварро обыграла украинку Марту Костюк в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Торонто — 7:5, 7:5. Матч длился 1 час 47 минут. 15-я ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в Канаде. За выход в полуфинал Наварро встретится с соотечественницей Тэйлор Таунсенд. Торонто (Канада) Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Эмма Наварро (США, 8) — Марта Костюк (Украина, 11) — 7:5, 7:5