Свентек сыграет с Радукану в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Сегодня, 21:56
Британка Эмма Радукану победила чешку Линду Носкову во втором круге турнира в Штутгарте — 6:0, 7:5.
Матч длился 1 час 21 минуту.
Радукану вышла в четвертьфинал и встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге — 6:3, 6:4.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Линда Носкова (Чехия) — 6:0, 7:5