Свентек сыграет с Радукану в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Британка Эмма Радукану победила чешку Линду Носкову во втором круге турнира в Штутгарте — 6:0, 7:5. Матч длился 1 час 21 минуту. Радукану вышла в четвертьфинал и встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек, которая победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге — 6:3, 6:4. Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 922 573 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Линда Носкова (Чехия) — 6:0, 7:5