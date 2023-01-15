Радукану – о дружбе с Гарри Кейном: «Иметь возможность поговорить с таким профессионалом - это действительно круто»

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о дружбе с нападающим «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейном.

«Гарри - отличный образец для подражания. Он очень профессионален, и я думаю, что иметь возможность поговорить с ним - это действительно круто. Мы не так много общались, но он, очевидно, выдающийся игрок. Для человека с его достижениями просто удивительно, что он такой скромный. Я его очень уважаю.

Общаться с другими спортсменами - здорово. Мы все отчасти понимаем друг друга, понимаем, кто о чем думает, потому что проходим похожий путь. И, в конце концов, они просто классные люди», - приводит Mirror слова Радукану.

20-летняя теннисистка является победительницей одного турнира «Большого шлема» и одного турнира WTA.