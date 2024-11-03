Полина Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Мериде

Россиянка Полина Кудерметова проиграла американке Энн Ли в полуфинале турнира в Мериде — 3:6, 6:4, 2:6.

Матч длился 1 час 53 минуты. Кудерметова сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Ли — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

111-я ракетка мира вышла в финал турнира в Мексике и встретится с турчанкой Зейнеп Сонмез, которая обыграла россиянку Алину Корнееву.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Энн Ли (США) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 4:6, 6:2