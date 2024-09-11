Россиянка Яшина стала полуфиналисткой парного турнира в Монастире

Российская теннисистка Екатерина Яшина и представительница Боснии и Герцеговины Анита Вагнер вышли в полуфинал парного турнира в Монастире.

В четвертьфинале спортсменки в двух сетах обыграли британку Эмили Эпплтон и польку Мартину Кубку — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 3 минуты.

В полуфинале турнира Яшина и Вагнер могут сыграть против российского дуэта Алины Корнеевой и Анастасии Захаровой, которым в четвертьфинальном матче предстоит встретиться с Инес Иббоу из Алжира и представительницей Швейцарии Наимой Карамоко.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анита Вагнер/Екатерина Яшина (Босния и Герцеговина/Россия) — Эмили Эпплтон/Мартина Кубка (Великобритания/Польша, 4) — 6:2, 6:2