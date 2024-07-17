Эрика Андреева вышла во второй круг турнира в Палермо

Россиянка Эрика Андреева победила представляющую Латвию Дарью Семенистую в первом круге грунтового турнира в Палермо (Италия) — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 20 минут. Андреева за игру допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У Семенистой — ни одного реализованного брейк-пойнта после 1 попытки.

Во втором круге Андреева сыграет с американкой Энн Ли.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) — Дарья Семенистая (Латвия) — 6:1, 6:2