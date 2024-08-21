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Сегодня, 09:58

Эрика Андреева обыграла Коллинз и вышла в третий круг турнира в Монтеррее

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрика Андреева.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Эрика Андреева победила американку Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика) — 1:6, 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

Россиянка сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Коллинз 10 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мария Карле (Аргентина).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эрика Андреева (Россия) — Дэниэлл Коллинз (США, 1) — 1:6, 6:3, 6:3

Теннис
Эрика Андреева
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