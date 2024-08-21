Эрика Андреева обыграла Коллинз и вышла в третий круг турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Эрика Андреева победила американку Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика) — 1:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 52 минуты. Россиянка сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Коллинз 10 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Лулу Сун (Новая Зеландия) — Мария Карле (Аргентина). Монтеррей (Мексика) Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024 Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Эрика Андреева (Россия) — Дэниэлл Коллинз (США, 1) — 1:6, 6:3, 6:3