Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира в Сингапуре

Россиянка Эрика Андреева уступила чешке Доминике Салковой в первом круге турнира в Сингапуре — 6:7 (5:7), 2:6.

Матч длился 1 час 43 минуты. 75-я ракетка мира Андреева сделала за игру 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. У 163-й ракетки мира Салковой — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Чешка во втором круге сыграет с колумбийкой Камилой Осорио.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Доминика Салкова (Чехия, Q) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2