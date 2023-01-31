Эрика Андреева на отказе Блинковой вышла во второй круг турнира в Лионе

Российская теннисистка Эрика Андреева на отказе обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову в первом круге турнира WTA 250 в Лионе (Франция).

Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 4:0. Продолжительность составила 1 час 57 минут.

134-я ракетка мира Андреева 1 раз подала на вылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-поинта из 7. На счету 64-й ракетки Блинковой ни одного эйса, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге 18-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Испания) — Ясмин Паолини (Италия).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, Q) — Анна Блинкова (Россия, 8) — 6:7 (3:7), 6:4, 4:0 отказ 2-го игрока

Анна Бондар (Венгрия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:4, 6:4