Эрика Андреева не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Монастире

Сегодня, 16:02
Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла француженке Кларе Бюрель во втором круге турнира в Монастире (0:6, 7:5, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.
Бюрель в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 24. На счету Андреевой три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Бюрель сыграет с итальянской теннисисткой Лукрецией Стефанини.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Monastir
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Клара Бюрель (Франция, 8) — Эрика Андреева (Россия, WC) — 6:0, 5:7, 7:6 (7:2)