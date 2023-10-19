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Сегодня, 16:02

Эрика Андреева не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Монастире

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла француженке Кларе Бюрель во втором круге турнира в Монастире (0:6, 7:5, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

Бюрель в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 24. На счету Андреевой три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Бюрель сыграет с итальянской теннисисткой Лукрецией Стефанини.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Monastir

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Клара Бюрель (Франция, 8) — Эрика Андреева (Россия, WC) — 6:0, 5:7, 7:6 (7:2)

Теннис
Эрика Андреева
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