Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Эрика Андреева в первом круге турнира в Торонто уступила канадке Марине Стакушич со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. На счету 20-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Во втором круге Стакушич встретится с американкой Тэйлор Таунсенд. Торонто (Канада) Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Марина Стакушич (Канада, WC) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4