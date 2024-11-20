Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:05

Эрика Андреева номинирована на награду «Новичок года», Калинская и Шнайдер — на премию «Прогресс года»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена претенденток на награды по итогам 2024 года.

Российские спортсменки попали в три номинации. Эрика Андреева номинирована на премию «Новичок года». В этом году 20-летняя россиянка дебютировала в топ-70, дошла до четвертьфинала турнира в Монтеррее и до четвертого круга в Ухане.

На победу в номинации «Прогресс года» претендуют сразу две представительницы России — Анна Калинская (поднялась с 80-й строчки на 14-ю) и Диана Шнайдер (переместилась с 97-й позиции на 13-ю).

Победительница «тысячника» в Ухане в парном разряде россиянка Ирина Хромачева вместе с казахстанской теннисисткой Анной Данилиной представлены в номинации «Пара года».

Теннис
Анна Калинская
Диана Шнайдер
Ирина Хромачева
Эрика Андреева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Сегодня
Вчера
Неделя