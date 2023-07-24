Эрика Андреева уступила Тайхманн в матче первого круга турнира в Лозанне

Российская теннисистка Эрика Андреева уступила швейцарке Жиль Тайхманн в матче первого круга турнира в Лозанне — 2:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 1 час и 18 минут.

На счету россиянки 4 двойные ошибки, также она не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из трех.

Представительница Швейцарии допустила три двойные ошибки, и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Тайхманн сыграет с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) — Ализе Корне (Франция, 7).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 6:2.