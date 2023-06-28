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Сегодня, 18:54

Эрика Андреева: «Если любить теннис так же сильно, как Мирра, невозможно не достичь хороших результатов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева высказалась о результатах младшей сестры Мирры.

«Раньше мы играли на разных турнирах, и это было тяжело. Мы проводили вместе гораздо меньше времени, а теперь почти всегда вместе. На больших турнирах приятно собираться всей семьей. Я наблюдаю за тем, как она меняется и растет. Думаю, она так успешно выступает благодаря работе над психологией. Она начала мыслить как взрослый человек. Также она большой фанат тенниса, всю жизнь его смотрит. Если любить теннис так же сильно, как она, просто невозможно не достичь хороших результатов», — приводит слова Эрики сайт WTA.

28 июня 16-летняя Мирра обыграла француженку Хлоэ Паке в полуфинале квалификации Уимблдона — 6:1, 6:2. В финале она встретится с победительницей матча Кароль Монне (Франция) — Тамара Корпач (Германия).

В полуфинале квалификации турнира «Большого шлема» также сыграют россиянки Элина Аванесян, Диана Шнайдер, Вера Звонарева и Эрика Андреевы.

Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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