Кудерметова и Хаочин вышли в полуфинал Итогового турнира в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин стали полуфиналистками Итогового турнира WTA в парном разряде. В заключительном матче групповой стадии спортсменки победили итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини — 3:6, 7:6 (7:3), 11:9. Встреча длилась 1 час 49 минут. В полуфинале Кудерметова и Хаочин сыграют против чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 250 000 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Белая группа Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 3:6, 7:6 (7:3), 11:9