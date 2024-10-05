Эррани и Паолини вышли в финал парного турнира в Пекине

Итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини вышли в финал парного турнира в Пекине. Теннисистки обыграли в полуфинале американский дуэт София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз в трех сетах — 6:3, 1:6, 10:4. Матч длился 1 час 23 минуты. В финале Эррани и Паолини сыграют с победительницами матча Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — 6:3, 1:6, 10:4