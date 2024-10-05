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Сегодня, 09:34

Эррани и Паолини вышли в финал парного турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини вышли в финал парного турнира в Пекине.

Теннисистки обыграли в полуфинале американский дуэт София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз в трех сетах — 6:3, 1:6, 10:4. Матч длился 1 час 23 минуты.

В финале Эррани и Паолини сыграют с победительницами матча Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — 6:3, 1:6, 10:4

Теннис
Сара Эррани
София Кенин
Ясмин Паолини

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