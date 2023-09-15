Эшли Барти: «Скорее Патрик Рафтер вернется в теннис, чем я»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Эшли Барти сделала новое заявление о возможном возвращении в теннис.

«У меня нет времени — я не успеваю тренироваться, я не успеваю готовиться. На корте у меня было много прекрасных моментов и воспоминаний, а теперь я создаю новые за его пределами. Я точно не вернусь в тур. Скорее Патрик Рафтер (50-летний австралийский теннисист, бывшая первая ракетка мира) вернется в теннис, чем я», — приводит слова Барти Tennis World USA.

27-летняя Барти ушла из тенниса после победы на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Летом того же года австралийка вышла замуж за гольфиста Гарри Киссика, с которым встречалась с 2017 года. В июле этого году у пары родился сын.