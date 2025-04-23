Потапова выиграла в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла Эшлин Крюгер из США в первом круге турнира в Мадриде — 6:7, 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 12 минут. На счету Потаповой 8 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов из 11. Крюгер сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошиб и реализовала 4 брейк-поинта из 8.

Во втором круге Потапова встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:2