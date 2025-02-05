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Сегодня, 17:54

Касаткина вылетела с турнира в Абу-Даби

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Абу-Даби.

В матче второго круга 11-я ракетка мира проиграла американке Эшлин Крюгер. Касаткина отдала в первом сете только один гейм, но потерпела поражение в двух следующих партиях — 6:1, 5:7, 4:6. Встреча длилась 2 часа 21 минуту.

За игру россиянка 1 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету ее соперницы 2 эйса, 9 «двойных» и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале соревнований в Абу-Даби Крюгер сыграет против канадки Лейлы Фернандес.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 1:6, 7:5, 6:4

6
Теннис
Дарья Касаткина
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