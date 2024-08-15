Шнайдер вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Россиянка Диана Шнайдер победила американку Эшлин Крюгер во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) — 7:5, 6:0.

Матч длился 1 час 11 минут. Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. У Крюгер — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Шнайдер вышла в третий круг турнира в США и встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Эшлин Крюгер (США, Q) — 7:5, 6:0