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Сегодня, 16:36

Контавейт: «У меня хронические изменения позвоночных дисков. Надеюсь, еще смогу играть без боли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт рассказала о травме спины и бедра.

«У меня хронические изменения позвоночных дисков и проблемы с левым бедром из-за предыдущих травм, — цитирует Контавейт Sport.err.ee. — Сейчас я занимаюсь специальными упражнения и физиотерапией. Наверное, от этих травм уже не получится полностью избавиться. Но я надеюсь, что их удастся контролировать и я еще смогу играть без боли».

Ранее 27-летняя спортсменка снялась с турниров в Индиан-Уэллсе, Дохе и Дубае. На данный момент она занимает 61-е место в рейтинге WTA.

Источник: Sport.err.ee
Теннис
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