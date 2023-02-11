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Сегодня, 20:30

Кафельников: «Никто из россиянок сейчас не претендует на топ-3 мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал возможное попадание российских теннисисток в топ-3 рейтинга WTA.

В число 20 лучших входят четыре россиянки: Дарья Касаткина (8-я), Вероника Кудерметова (11-я), Екатерина Александрова (17-я), Людмила Самсонова (19-я).

— Все девочки примерно одинакового уровня. Сейчас нет девочки, которая бы заняла бы эту позицию.

— Россиянок в ближайшее время в топ-3 мы не увидим?

— На данный момент, на топ-3 никто не претендует, — сказал Кафельников «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kafelnikov-nikto-iz-rossiyanok-seychas-ne-pretenduet-na-top-3-mira
Евгений Кафельников
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