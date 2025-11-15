Чикунова — о теннисе: «Очень нравится Соболенко, мой любимый игрок»

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о своей любимой теннисистке.

«Я слежу за теннисом, где наши игроки не были отстранены от индивидуальных соревнований. Мой любимый игрок — это Арина Соболенко. Около года за ней слежу, и она мне очень нравится. Видно, что она всегда заряжена работать и всегда стремится к победе», — цитирует Чикунову ТАСС.

27-летняя Соболенко второй год подряд завершает сезон первой ракеткой мира. Она лидирует в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с октября 2024 года.