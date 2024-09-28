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Сегодня, 11:36

Кудерметова и Хаочин одержали победу на старте парного турнира в Пекине

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Пекине.

В стартовом матче спортсменки за 1 час 11 минут обыграли норвежско-тайваньский дуэт Ульрикке Эйкери и У Фансыэнь — 6:4, 6:3.

В следующем круге Кудерметова и Хаочин встретятся с испанкой Паулой Бадосой и Каролиной Муховой из Чехии.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Ульрикке Эйкери/У Фансыэнь (Норвегия/Тайвань) — 6:4, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова

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