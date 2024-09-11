Фалей и Приданкина вышли во второй круг турнира в Монастире

Белоруска Алена Фалей и россиянка Елена Приданкина победили британок Майю Люмсден и Юрико Миядзаки в первом круге турнира в Монастире в парном разряде — 6:0, 6:3. Матч продолжался 48 минут. Следующий соперник российско-белоруской пары определится в матче Мариам Болквадзе/Сюзан Ламенс (Грузия/Нидерланды) — Куинн Глисон/Ингрид Гамарра Мартинс (США/Бразилия). Монастир (Тунис) Турнир WTA Jasmin Open Tunisia Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) — Майя Люмсден/Юрико Миядзаки (Великобритания) — 6:0, 6:3