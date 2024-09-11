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Сегодня, 06:42

Фалей и Приданкина вышли во второй круг турнира в Монастире

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белоруска Алена Фалей и россиянка Елена Приданкина победили британок Майю Люмсден и Юрико Миядзаки в первом круге турнира в Монастире в парном разряде — 6:0, 6:3.

Матч продолжался 48 минут.

Следующий соперник российско-белоруской пары определится в матче Мариам Болквадзе/Сюзан Ламенс (Грузия/Нидерланды) — Куинн Глисон/Ингрид Гамарра Мартинс (США/Бразилия).

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) — Майя Люмсден/Юрико Миядзаки (Великобритания) — 6:0, 6:3

Теннис

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