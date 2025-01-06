Александрова обыграла Фернандес и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 30-летней россиянки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Во втором круге Александрова встретится с американкой Эммой Наварро. Аделаида (Австралия) Турнир WTA Adelaide International Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада, Q) — 6:4, 3:6, 6:2