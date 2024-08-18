Шнайдер и Носкова не смогли выйти в финал парного турнира в Цинциннати

Сегодня, 04:10
Российская теннисистка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова не смогли выйти в финал парного турнира в Цинциннати.
В полуфинале девушки проиграли канадке Лейле Фернандес и Юлии Путинцевой из Казахстана — 3:6, 4:6. Продолжительность матча — 1 час 17 минут.
За титул турнира в Цинциннати Фернандес и Путинцева поборются с парой Эйжа Мухаммад и Эрин Рутлифф.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Лейла Фернандес/Юлия Путинцева (Канада/Казахстан) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:3, 6:4