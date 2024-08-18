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Сегодня, 04:10

Шнайдер и Носкова не смогли выйти в финал парного турнира в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова не смогли выйти в финал парного турнира в Цинциннати.

В полуфинале девушки проиграли канадке Лейле Фернандес и Юлии Путинцевой из Казахстана — 3:6, 4:6. Продолжительность матча — 1 час 17 минут.

За титул турнира в Цинциннати Фернандес и Путинцева поборются с парой Эйжа Мухаммад и Эрин Рутлифф.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лейла Фернандес/Юлия Путинцева (Канада/Казахстан) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:3, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
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