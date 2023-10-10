Фернандес на отказе Азаренко вышла во второй круг турнира в Гонконге и сыграет с Миррой Андреевой

Представительница Канады Лейла Фернандес на отказе белорусской теннисистки Виктории Азаренко вышла во второй круг турнира в Гонконге. Встреча продолжалась 1 час 29 минут и была завершена при счете 2:6, 6:3 в пользу Фернандес. Следующей соперницей канадской теннисистки будет россиянка Мирра Андреева, которая ранее обыграла украинку Даяну Ястремскую. Гонконг (Китай) Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023 Призовой фонд 259 303 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Лейла Фернандес (Канада) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 1) — 2:6, 6:3 отказ 2-го игрока