Фернандес во втором круге турнира в Майами уступила Бенчич, взяв два гейма

Сегодня, 03:10
Канадская теннисистка Лейла Фернандес во втором круге турнира в Майами уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 1:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 20-летней канадки 2 эйса и 3 двойные ошибки, у 26-летней швейцарки одна подача навылет и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.
В третьем круге Бенчич встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лейла Фернандес (Канада) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — 1:6, 1:6