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Сегодня, 03:10

Фернандес во втором круге турнира в Майами уступила Бенчич, взяв два гейма

Сергей Разин
корреспондент
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес во втором круге турнира в Майами уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 1:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 20-летней канадки 2 эйса и 3 двойные ошибки, у 26-летней швейцарки одна подача навылет и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Бенчич встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — 1:6, 1:6

Белинда Бенчич
Лейла Фернандес
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