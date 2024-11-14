Финалистку юниорского Уимблдона Бартункову дисквалифицировали за допинг

Чешскую теннисистку Николу Бартункову дисквалифицировали на шесть месяцев из-за положительных допинг-проб, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Специалисты обнаружили триметазидин в анализах спортсменки, взятых у нее в феврале на турнире в Трнаве и марте на соревнованиях в Мариборе. Результаты в пробе B подтвердили результаты пробы А.

Выяснилось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки из-за загрязненной пищевой добавки, а нарушение не было преднамеренным или совершенным из-за халатности.

В мае стало известно, что срок ее временного отстранения начался 16 апреля. Бартунковой засчитали этот период в срок дисквалификации. Она вернулась к выступлениям 11 ноября.