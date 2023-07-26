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Сегодня, 13:56

Фомина и Лансере не смогли выйти в полуфинал турнира в Гамбурге

Сергей Разин
корреспондент
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Российская пара Алена Фомина и София Лансере в четвертьфинале турнира в Гамбурге уступили Мариам Колодзиевой из Чехии и американке Анжеле Куликов.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:10. На счету россиянок три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Колодзиева и Куликов встретятся с победительницами матча Анна Шишкова/Рената Ворачова (Чехия) — Вивиан Хайзен/Ингрид Нил (Германия/США, 3).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Мириам Колодзиева/Анжела Куликов (Чехия/США, 2) — Алена Фомина/София Лансере (Россия) — 3:6, 6:4, 10:6

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