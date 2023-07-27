Французский тренер Мирры Андреевой объяснил, чем она отличается от своей сестры Эрики

Французский тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар объяснил, в чем она схожа и в чем отличается от своей старшей сестры Эрики.

— Раиса, мама Мирры и Эрики, рассказывала в видеоинтервью, что две ее дочки — совершенно разные. Насколько, по вашим наблюдениям, это верно? И насколько две Андреевы близки друг другу?

— По-настоящему близки! Они всегда поддерживают друг друга, и взаимосвязь у них очень тесная. Что касается сходств и различий, то, безусловно, Раисе виднее, чем мне, ха-ха! Но скажу так: и да и нет. Понимаю, что мама имеет в виду. От себя же отмечу, что у многих молодых спортсменов очень разное время взросления. По крайней мере, на данный момент у Мирры более быстрый процесс эволюции. Не сомневаюсь, что это придет и к Эрике, которой тоже всего 19. Она тоже изумительный игрок для своего возраста.

Не раз видел случаи, когда теннисист становится зрелым в 29 лет. Кто-то другой — в 25. А другой — в 16! Мирру не надо ни с кем сравнивать. Она — исключение! Она становится все более зрелой как теннисистка каждый месяц, даже каждую неделю.

— Они с Эрикой играют между собой?

— Стараюсь, чтобы этого не происходило. По разным причинам. Мы воспринимаем их в нашем центре как два разных, независимых друг от друга проекта. Порой из-за совпадения на турнирах их тренировки периодически пересекаются — так, например, было однажды на «Роллан Гаррос». Но у них разный календарь, если не считать больших турниров.

— Сейчас Мирра обыграла бы Эрику?

— Мое мнение — 50 на 50. Эрика — очень хороший игрок! На этой неделе она обыграла итальянку Лючию Бронзетти, входящую в топ-70, сыграла трехсетовый матч с Камилой Осорио — очень сильной молодой теннисисткой. Да, Мирра прошла квалификацию и три круга на Уимблдоне, до того выиграла два круга на «Роллан Гаррос». Но если бы они встретились между собой, нельзя забывать, что они — сестры, а это нечто особенное. Абсолютно не сомневаюсь, что Эрика сделает большой шаг вперед и будет способна выигрывать большие титулы.

16-летняя Мирра Андреева выиграла 6 турниров ITF и дошла до четвертого круга Уимблдона-2023.

На счету 19-летней Эрики Андреевой 3 победы в турнирах ITF, ее лучший результат на турнирах «Большого шлема» — выход в первый раунд Roland Garros и US Open.