Французский тренер Андреевой: «Для меня всегда было очевидно, что Мирра может добиться всего»

Французский тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар заявил, что всегда видел большой талант 16-летней спортсменки.

— В прошлом году вы рассказывали мне, что потенциал Даниила Медведева в начале вашей совместной работы был далеко не очевиден и Андрей Рублев в то время выглядел лучше. А огромные способности Мирры стали вам очевидны сразу? Не скромничала ли она вначале?

— Нет. Для меня всегда было очевидно, что эта теннисистка может добиться всего. А о Медведеве на первых порах этого сказать было нельзя. И все равно нельзя давать ни о ком стопроцентных прогнозов — может человек стать первым номером в рейтинге или нет. Послушайте, Марта Костюк (21-летняя украинская теннисистка. — Прим. И.Р.) в 14 лет была сильнее Мирры! Она тоже была у нас в центре. Но ее подход к работе не был хорошим, тренировалась она плохо... Прекрасная девочка, но ею было трудно управлять, и она потеряла массу времени.

Марта все равно хороший игрок, она в туре, уже три года входит в топ-100. Но главная наша идея в том, чтобы прогрессировать так быстро, как ты можешь, не терять время. И ты никогда не знаешь, как с этим сложится, когда начинаешь с человеком работать. У всех этих спортсменов много изначального таланта. Но тот же Медведев развивал все, что в нем было! А будет ли развивать Мирра — увидим дальше.

— У нее отличный английский для 16-летней девушки, переехавшей из России за границу лишь полтора года назад. Откуда?

— Понятия не имею! И она, и Эрика здорово говорят по-английски для людей, которые только недавно переехали за границу из дома! Они очень быстро учатся. Это ведь очень важно — впитывать все, что вокруг тебя. И Мирра очень быстро учит французский, что для меня выглядит некоторым сюрпризом. Так же, как было с Даниилом, который учил все чрезвычайно быстро. Анна Блинкова говорит на прекрасном французском. На мой взгляд, у молодых спортсменов есть некий внутренний резерв, позволяющий в новых условиях развиваться быстрее многих других людей.

На минувшем Уимблдоне-2023 Мирра Андреева дошла до четвертого круга, в котором уступила американке Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6).