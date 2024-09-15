Фрех обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 06:20
Польская теннисистка Магдалена Фрех в полуфинале турнира в Гвадалахаре обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 7:6 (7:4), 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 26-летней польки эйс, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В финале Фрех встретится со 152-й ракетой мира австралийкой Оливией Гадеки.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Магдалена Фрех (Польша, 5) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:6 (7:4), 7:5