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Сегодня, 06:20

Фрех обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Магдалена Фрех в полуфинале турнира в Гвадалахаре обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 26-летней польки эйс, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале Фрех встретится со 152-й ракетой мира австралийкой Оливией Гадеки.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Магдалена Фрех (Польша, 5) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:6 (7:4), 7:5

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