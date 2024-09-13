Фрех обыграла Крюгер и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Польская теннисистка Магдалена Фрех во втором круге турнира в Гвадалахаре обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 26-летней польки 3 эйса, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. В четвертьфинале Фрех встретится с канадкой Мариной Стакушич. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Магдалена Фрех (Польша, 5) — Эшлин Крюгер (США) — 3:6, 6:3, 6:1