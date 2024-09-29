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Сегодня, 07:55

Шнайдер уступила Фрех в третьем круге турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в третьем круге турнира в Пекине уступила Магдалене Фрех из Польши со счетом 6:0, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. На счету 20-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/8 финала Фрех встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Грит Миннен (Бельгия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Магдалена Фрех (Польша, 23) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 0:6, 6:3, 6:4

Диана Шнайдер

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