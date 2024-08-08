Шнайдер на решающем тай-брейке обыграла Фрех и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Торонто (Канада).

В матче второго раунда россиянка в трех сетах обыграла Магдалену Фрех из Польши — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5). Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут.

Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Ее следующей соперницей станет либо американка Кори Гауфф, либо китаянка Яфань Ван.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа. 4-го числа Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 14) — Магдалена Фрех (Польша) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)