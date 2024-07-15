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Сегодня, 13:43

Аванесян вышла во второй круг турнира в Будапеште

Алина Савинова
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Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Польши Магдалену Френх в первом круге турнира в Будапеште — 7:6 (7:5), 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету польки 3 реализованных брей-пойнта из 6, она не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

Во втором круге турнира 21-летняя россиянка сыграет либо против испанки Ребеки Масаровой, либо против Наталии Шабанин из Венгрии.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Магдалена Фрех (Польша, 5) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Элина Аванесян
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