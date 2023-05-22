Фридзам вышла во второй круг турнира в Страсбурге и сыграет с Блинковой

Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам в первом круге турнира WTA в Страсбурге обыграла китаянку Чжан Шуай — 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 49 минут. Фридзам сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Шуай 3 эйса и ни одной двойной ошибки. Во втором круге турнира Фридзам сыграет с россиянкой Анной Блинковой. Страсбург (Франция) Турнир WTA Internationaux de Strasbourg Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Анна-Лена Фридзам (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 3) — 6:0, 6:0