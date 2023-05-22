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Сегодня, 18:06

Фридзам вышла во второй круг турнира в Страсбурге и сыграет с Блинковой

Мария Гусева
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Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам в первом круге турнира WTA в Страсбурге обыграла китаянку Чжан Шуай — 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 49 минут. Фридзам сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Шуай 3 эйса и ни одной двойной ошибки.

Во втором круге турнира Фридзам сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 3) — 6:0, 6:0

Теннис
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