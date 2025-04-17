Панова не сумела выйти в полуфинал парного турнира в Штутгарте

17 апреля, 16:44
Российская теннисистка Александра Панова и венгерка Фанни Столлар уступили Габриэле Дабровски (Канада) и Эрин Рутлайфф (Новая Зеландия) в четвертьфинала турнира в Штутгарте в парном разряде — 4:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 16 минут.
В полуфинале Дабровски и Рутлайфф сыграют с парой Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1?064?510 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — 6:4, 6:2