Касаткина обыграла Гадеки и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Сегодня, 06:58
Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Аделаиде обыграла австралийку Оливию Гадеки со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету 27-летней россиянки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Касаткина встретится с австралийкой Эмерсон Джонс.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 3) — Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:2, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:3
Эмерсон Джонс (Австралия, WC) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:4, 6:0