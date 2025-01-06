Касаткина обыграла Гадеки и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Аделаиде обыграла австралийку Оливию Гадеки со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету 27-летней россиянки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Во втором круге Касаткина встретится с австралийкой Эмерсон Джонс. Аделаида (Австралия) Турнир WTA Adelaide International Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Дарья Касаткина (Россия, 3) — Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:2, 6:3 Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:3 Эмерсон Джонс (Австралия, WC) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:4, 6:0