Гарсия — о встрече со Свентек на Итоговом турнире: «Это лучший шанс, который у меня есть, чтобы победить ее»

Французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась мнением о представительнице Польши Иге Свентек в преддверии Итогового турнира WTA.

«Финал WTA — это вызов, но Ига сама по себе вызов. Она проиграла очень мало матчей. Я выиграла у нее в Польше, но это были совсем другие условия, грунтовый корт.

Конечно, это будет совершенно другой матч. Я постараюсь играть в свою игру, быть агрессивной. Это мой стиль игры, и, вероятно, лучший шанс, который у меня есть, чтобы победить ее», — приводит Tennis World слова Гарсии.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Техасе.

Гарсия попала в группу вместе с Игой Свентек, Кори Гауфф и Дарьей Касаткиной.