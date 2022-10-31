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Сегодня, 16:24

Гарсия — о встрече со Свентек на Итоговом турнире: «Это лучший шанс, который у меня есть, чтобы победить ее»

Алина Савинова
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Французская теннисистка Каролин Гарсия поделилась мнением о представительнице Польши Иге Свентек в преддверии Итогового турнира WTA.

«Финал WTA — это вызов, но Ига сама по себе вызов. Она проиграла очень мало матчей. Я выиграла у нее в Польше, но это были совсем другие условия, грунтовый корт.
Конечно, это будет совершенно другой матч. Я постараюсь играть в свою игру, быть агрессивной. Это мой стиль игры, и, вероятно, лучший шанс, который у меня есть, чтобы победить ее», — приводит Tennis World слова Гарсии.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Техасе.

Гарсия попала в группу вместе с Игой Свентек, Кори Гауфф и Дарьей Касаткиной.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/123244/caroline-garcia-pays-ultimate-respect-to-iga-swiatek/
Ига Свентек
Каролин Гарсия
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Тарпищев — об итоговом турнире WTA: «Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется»