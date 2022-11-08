Гарсия обыграла Соболенко и стала победительницей Итогового турнира WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия в финале Итогового турнира WTA обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 29-летней француженки 11 эйсов, одна ошибка на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт. У 24-летней белоруски 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Гарсия впервые стала победительницей Итогового турнира. Шестая ракетка мира завоевала четвертый титул в 2022 году.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Каролин Гарсия (Франция, 6) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 7:6 (7:4), 6:4