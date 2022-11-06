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Сегодня, 09:48

Гарсия рассказала, что играла агрессивно в матче с Касаткиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французская теннисистка Каролина Гарсия прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) и выход в полуфинал Итогового турнира WTA.

«Я старалась оставаться очень позитивной, продолжать бороться, пытаться играть агрессивно, даже если она, вероятно, лучший защитник в мире и такой боец. Сегодня я выиграла свое место, идя вперед. И именно так я играю лучше всего в этом году, и хочу продолжать идти вперед, потому что завтрашний матч будет невероятно важным», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.

Также из группы вместе с Гарсией вышла первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. В другом квартете сильнейшими стали гречанка Мария Саккари и белоруска Арина Соболенко.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2893849/garcia-edges-kasatkina-to-advance-to-wta-finals-semifinals
Теннис
Дарья Касаткина
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