Гауфф объявила о прекращении работы с агентством Роджера Федерера

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объявила о прекращении работы с агентством Роджера Федерера Team8.

«Я рада созданию чего-то, что позволит мне взять на себя большую ответственность за свою карьеру, а также создаст для меня новые возможности. Я продолжаю расти как спортсменка, предприниматель и творец перемен. Этот большой шаг вперед также означает завершение невероятной главы, которую я разделила с Team 8. Я всегда буду благодарна за все, что они сделали для меня и моей семьи, и знаю, что буду вспоминать то время с глубокой признательностью и теплыми воспоминаниями», — написала Гауфф.

Гауфф работала с агентством с 2017 года. Сообщается, что 21-летняя американка планирует выпустить собственный бренд Coco Gauff Enterprises под эгидой агентства IMG, которое представляет интересы Серены Уильямс, Карлоса Алькараса, Иги Свентек и других.