Гауфф обыграла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде

Сегодня, 06:44
Американская теннисистка Коко Гауфф в полуфинале турнира в Окленде обыграла соотечественницу Эмму Наварро со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 19-летней Гауфф 10 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В финале турнира Гауфф встретится с победительницей матча Ван Сиюй (Китай) — Элина Свитолина (Украина).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Коко Гауфф (США, 1) — Эмма Наварро (США, 4) — 6:3, 6:1