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Сегодня, 06:44

Гауфф обыграла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Коко Гауфф в полуфинале турнира в Окленде обыграла соотечественницу Эмму Наварро со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 19-летней Гауфф 10 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Гауфф встретится с победительницей матча Ван Сиюй (Китай) — Элина Свитолина (Украина).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 1) — Эмма Наварро (США, 4) — 6:3, 6:1

Кори Гауфф
0
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