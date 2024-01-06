Гауфф обыграла Наварро и вышла в финал турнира в Окленде

Американская теннисистка Коко Гауфф в полуфинале турнира в Окленде обыграла соотечественницу Эмму Наварро со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. На счету 19-летней Гауфф 10 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. В финале турнира Гауфф встретится с победительницей матча Ван Сиюй (Китай) — Элина Свитолина (Украина). Окленд (Новая Зеландия) Турнир WTA ASB Classic Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Коко Гауфф (США, 1) — Эмма Наварро (США, 4) — 6:3, 6:1