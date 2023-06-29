Гауфф обыграла Пегулу в четвертьфинале турнира в Истборне

Сегодня, 17:51
Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Джессику Пегулу в 1/4 финала турнира в Истборне — 6:3, 6:3.
Девушки провели на корте 1 час 8 минут.
В полуфинале Гауфф встретится с Мэдисон Кис (США), которая ранее обыграла Петру Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кори Гауфф (США, 5) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:3, 6:3
Мэдисон Кис (США) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:1