Гауфф победила Мухову в финале турнира в Цинциннати

Сегодня, 22:50
Американка Коко Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову в финале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 57 минут.
Гауфф допустила за игру 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Муховой — 5 двойных ошибок и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
19-летняя Гауфф выиграла крупнейший турнир в своей карьере. Американка побеждала в 5 финалах на турнирах серии WTA.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Коко Гауфф (США, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:4