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Сегодня, 22:50

Гауфф победила Мухову в финале турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
Коко Гауфф.
Фото USA Today Sports
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Американка Коко Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову в финале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 57 минут.

Гауфф допустила за игру 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Муховой — 5 двойных ошибок и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

19-летняя Гауфф выиграла крупнейший турнир в своей карьере. Американка побеждала в 5 финалах на турнирах серии WTA.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:4

Теннис
Каролина Мухова
Кори Гауфф
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