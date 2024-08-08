Гауфф стала соперницей Шнайдер в третьем круге турнира в Торонто

Сегодня, 21:13
Американка Коко Гауфф в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань во втором круге турнира в Торонто — 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Гауфф 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
В третьем раунде американка сыграет против россиянки Дианы Шнайдер, которая ранее победила Магдалену Фрех из Польши (2:6, 6:3, 7:6 (7:5)).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 1) — Ван Яфань (Китай, Q) — 6:4, 6:4