Гауфф стала соперницей Шнайдер в третьем круге турнира в Торонто

Американка Коко Гауфф в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань во втором круге турнира в Торонто — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Гауфф 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В третьем раунде американка сыграет против россиянки Дианы Шнайдер, которая ранее победила Магдалену Фрех из Польши (2:6, 6:3, 7:6 (7:5)).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 1) — Ван Яфань (Китай, Q) — 6:4, 6:4