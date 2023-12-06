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Сегодня, 21:40

Гауфф стала самой богатой спортсменкой мира в 2023 году по версии Sportico

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Кори Гауфф.
Фото Reuters
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Спортивный журнал Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году.

Американская тенниссистка Кори Гауфф возглавила рейтинг с 22,7 миллиона долларов. На втором месте еще одна представительница тенниса полька Ига Свентек с 21,9 миллиона долларов. Тройку сильнейших замкнула фристайлистка Эйлин Гу из Китая с заработком 20 миллионов долларов.

Далее в топ-10 расположились следующие спортсмены:

4. Эмма Радукану (Великобритания, теннис) — 16,2 миллиона долларов

5. Наоми Осака (Япония, теннис) — 15,0

6. Арина Соболенко (Белоруссия, теннис) — 12,2

7. Елена Рыбакина (Казахстан, теннис) — 9,5

8. Джессика Пегула (США. теннис) — 9,0

9. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) — 8,5

10. Нелли Корда (США, гольф) — 7,9.

7 из 10 спортсменов рейтинга являются теннисистами.

Теннис
Кори Гауфф
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